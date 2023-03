Tre incidenti in poche ore sulle Statali molisani: due feriti

Triplo incidente stradale questa mattina, mercoledì 22 marzo, lungo le strade Statali molisane. Il primo avvenuto a metà mattina sulla SS 85, precisamente al chilometro 15+350 in territorio di Venafro, e si è trattato di un tamponamento tra tre veicoli. Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate una Fiat Punto, una Ford e una Renault. Un ferito lieve che se l’è cavata con qualche escoriazione e per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Le auto sono state rimosse ed il traffico è tornato subito regolare.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo le 11 lungo la Strada Statale 627, precisamente al chilometro 72+715 in territorio di Isernia. Si è trattato di un incidente autonomo: il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo, andandosi a schiantare contro il guardrail. Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi sul posto allo sfortunato automobilista il quale è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Veneziale.

Il terzo incidente si è verificato nella galleria Sella nel territorio di Sessano del Molise. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento tra un’utilitaria e un tir, fortunatamente senza feriti.