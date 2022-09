Riesce sempre a soprenderci il nostro amico Pietro Grosso che questa mattina 16 settembre è riuscito ancora una volta ad “imprigionare” in uno scatto ben tre fulmini che in gergo tecnico si definiscono di “polarità negativa” come lo stesso Pietro precisa. La foto è stata scattata alle ore 6,00 a Toro con l’obiettivo rivolto sul versante Riccia-Jelsi. Grazie ancora per aver voluto condividere con Il Quotidiano del Molise.