Tre feriti in uno scontro frontale tra due auto sul viadotto Ingotte

E’ di tre feriti il bilancio del grave incidente stradale verificatosi oggi verso le 14,00 sul viadotto Ingotte alle porte di Campobasso, ma in territorio di Ripalimosani. Come testimoniano le immagini l’impatto fra le due auto è stato frontale e molto violento tale da ridurre in frantumi entrambi i mezzi. I Carabinieri stanno operando per capire la dinamica dello scontro, mentre le tre persone coinvolte sono state portate al Pronto Soccorso del Cardarelli per gli accertamenti sanitari del caso. Al lavoro anche i tecnici dell’Anas per ripristinare in tempi rapidi la circolazione delle auto in transito che è stata comprensibilmente rallentata.