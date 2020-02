Tre chili 550 grammi di puro amore e felicità. E’ venuta al mondo questa notte per la gioia di mamma Noemi e papà Gianni la bellissima Rebecca Del Matto. Un batuffolo rosa che ha già fatto impazzire di amore tutti in famiglia. A lei gli auguri di una vita sempre con il sole in faccia e il vento in poppa. Tanti auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.