Tre casi di Covid a scuola: D’Apollonio dispone la chiusura del “Nuovo Polo” per 3 giorni

Sospensione delle attività amministrative in presenza anche presso la segreteria della ex “San Giovanni Bosco”

Dopo tre casi di positività al Covid-19 riscontrati in ambiente scolastico cittadino, il Sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 176/2020 ha disposto, per i giorni 12-13-14 ottobre, la sospensione dell’attività didattica in presenza presso l’edificio scolastico denominato “Nuovo Polo” ubicato in traversa di via Umbria, nonché le attività amministrative in presenza presso la segreteria distaccata dell’ex scuola “San Giovanni Bosco” di corso Garibaldi. Con il medesimo atto, è stata altresì ordinata la sanificazione dei locali dei due plessi.