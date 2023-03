Tre Borse di Studio che Solidea assegnerà a studenti che amano imparare

Domani, venerdì 24 marzo, alle ore 10.30, presso la sala conferenze dell’incubatore sociale Antonio Di Lallo, in Via Monsignor Bologna 15-17, Campobasso verrà illustrato alla stampa il BANDO per l’assegnazione di n.3 borse di studio che l’Associazione Solidea – gli amici di Antonio Di Lallo, intende assegnare a studenti che abbiano conseguito una laurea magistrale, discutendo una tesi di laurea su uno dei seguenti argomenti:

storia, attualità e territorio molisano;

sviluppo locale e innovazione;

questione meridionale;

disagio sociale giovanile;

differenze di genere;

violenza sulle donne e femminicidio.

Lo scopo è di contribuire a rimuovere, per quanto nelle proprie capacità finanziarie, gli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire a studenti capaci e meritevoli, ma privi dei mezzi economici necessari, di raggiungere i gradi più alti della formazione.

Alla conferenza stampa saranno presenti anche la moglie di Antonio Di Lallo, Mariaconcetta Caterina e lo staff del GAL Molise Verso il 2000, il quale affianca l’Associazione nella valutazione delle tesi di laurea. L’iniziativa delle borse di studio è resa possibile grazie alle quote individuali degli associati, alle erogazioni liberali di terzi e ai diversi contributi di Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale Artigiani, Lega Cooperative e Mutue, Associazione Borghi Autentici D’Italia, Comune di Castellino del Biferno, Comune di Riccia, Comune di Roccamandolfi, AIM – Associazione Industriali del Molise, Comune di Pietracatella.