Tre anni di gioia: “Guardate sempre davanti a voi e non abbiate paura di nessuno”

Hanno concluso il loro percorso presso la scuola dell’Infanzia di Pantano Basso con un musical che ha riempito i cuori e fatto scendere le lacrime. E un pensiero al termine di tre anni che, nonostante il Covid, è stato tra i più belli mai vissuti, è arrivato direttamente dalle mamme dei piccoli. “Oggi i nostri figli concludono un percorso di vita e voi avete reso questi anni indimenticabili. Si, non è stato sempre facile, alcune volte noi mamme siamo assillanti eppure voi non ci avete mai negato sorrisi, forza, costanza e quella voglia di fare che raramente si trova. Nei momenti bui siete state luce… come dimenticare i pomeriggi in Dad con i bimbi così felici di vedervi che era ogni volta un’emozione nuova. Vi vogliamo dire grazie, grazie per la pazienza avuta, grazie per il meraviglioso lavoro svolto, grazie per i sorrisi, l’impegno e grazie per aver insegnato e soprattutto amato i nostri figli con tutto il vostro cuore. Oggi ci avete strappato lacrime di gioia, ci avete emozionato con i loro canti, con le cose che hanno imparato nonostante l’anno duro affrontato e ci siamo rese conto che ve li abbiamo affidati che a malapena sapevano mangiare da soli e ci riconsegnate dei piccoli adulti. Non potevamo fare scelta migliore di quella di Pantano Basso”.