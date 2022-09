Travolto e ucciso da un’auto, indagata per omicidio stradale la donna al volante

Intanto è stata disposta l’autopsia sulla salma di Sergio Di Cillo, il 61enne di Ripalimosani deceduto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre ad Arezzo, dove viveva da anni

La Procura di Arezzo, per il tramite del pm Emanuela Greco, ha aperto un procedimento penale e ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale la donna al volante dell’auto che all’1.30 circa della notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre ha investito e ucciso sul ponte Pratantico Sergio di Cillo, il 61enne originario di Ripalimosani ma da ormai un ventennio trasferitosi per lavoro e residente nella città toscana: si tratta di una 41enne, anche lei residente ad Arezzo.

Il Sostituto Procuratore titolare del fascicolo ha inoltre disposto l’autopsia sulla salma della vittima e ha conferito l’incarico ad un consulente tecnico medico-legale.

Di Cillo, che non era sposato, non aveva figli, viveva da solo e al momento dell’investimento non portava con sé i documenti, di qui le difficoltà degli agenti della Polizia Stradale aretina, intervenuta per i rilievi, per dare un nome alla vittima, identificata solo svariate ore dopo – era dipendente da anni di un’azienda di gelati del posto. Era stato proprio un suo collega di lavoro (il sessantunenne non guidava l’auto), dopo una serata trascorsa assieme, a lasciarlo all’imbocco del ponte: il pedone ha iniziato a percorrerlo camminando a bordo strada in direzione del centro città per rincasare quando, per cause che saranno oggetto dell’inchiesta della magistratura, è stato travolto dall’utilitaria condotta dalla quarantunenne concittadina, che quanto meno si è fermata e ha allertato i soccorsi. Quando però i sanitari sono sopraggiunti, non hanno potuto che constatare morte di Di Cillo, deceduto con ogni probabilità sul colpo.

Il sessantunenne lascia solo un fratello che risiede tuttora a Ripalimosani e che, attraverso la consulente legale per il Molise Monica Romano, per fare piena luce sulla tragedia ed essere assistito si è affidato a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che sta già acquisendo tutta la documentazione disponibile relativa al sinistro e che monitorerà da vicino le indagini preliminari.

Una volta ultimato l’esame autoptico, la salma di Sergio Di Cillo partirà per il suo paese di origine, Ripalimosani, dove saranno celebrati i funerali e dove sarà tumulato: la data sarà fissata non appena arriverà il nulla osta alla sepoltura da parte dell’autorità giudiziaria.