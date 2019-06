Travolto dalle tavole cadute dalla gru, muore 58enne (LE FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere di via Leonardo da Vinci a San Salvo. Pomeriggio di sangue nella città abruzzese che dista una manciata di chilometri dal Molise. A perdere la vita per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Salvo è stato Gabriele Scarano, 58 anni, originario di Trivento paese che affaccia proprio sulla Trignina. Tutto è acceduto in una manciata di minuti nel primo pomeriggio di oggi, 27 giugno. L’uomo, stando a una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, stava lavorando all’interno di un cantiere edile quando all’improvviso sarebbe stato travolto da alcune tavole cadute da una gru in azione sul tetto di una abitazione. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo all’uomo, sposato e padre di tre figli. Sul posto è arrivata immediatamente una ambulanza del 118, i carabinieri e la polizia locale ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, caduto da una altezza tra i 10 e i 12 metri. La Procura di Vasto ha aperto una inchiesta per appurare le cause e la dinamica dell’accaduto. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Michele Pecoraro. La notizia si è appresa immediatamente anche a Trivento andando a distruggere un pomeriggio estivo. Scarano era molto conosciuto e amato in paese. Tanti quelli che si sono stretti attorno al dolore della famiglia.