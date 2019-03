Travolto dall’autobus di linea, miracolato 16enne

REDAZIONE TERMOLI

Era in sella al suo scooter quando un autobus di linea lo avrebbe travolto e l’avrebbe trascinato per circa 50 metri per poi continuare, pare, la sua corsa. Solo per un caso fortuito non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che si è verificato questa mattina, venerdì 15, di fronte al cimitero comunale. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi. Il ragazzo, appena 16enne, era in sella allo scooter quando sarebbe stato travolto e stando al racconto fornito alle forze dell’ordine giunte sul posto l’autobus poi avrebbe continuato la sua corsa senza accorgersi di quello che era successo. Le indagini sono in corso per cercare di appurare l’esatta dinamica dei fatti. Il giovane è stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli.