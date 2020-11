Travolto da un albero mentre taglia la legna nel bosco, muore 46enne

Una giovane vita spezzata e un intero paese sotto choc. Donato Vassalotti, 46 anni di Riccia, ha perso la vita questo pomeriggio, sabato 14 novembre, nel bosco in contrada Mazzocca, mentre era intento a tagliare la legna. Una tragica fatalità che non ha lasciato scampo all’uomo, molto esperto di questo genere di attività. Era, infatti, un gran conoscitore dei boschi e quindi anche dei pericoli che in esso si celano. Un incidente, però, che questa volta gli è stato fatale. L’albero che stava tagliando è piombato su di lui non lasciandogli scampo: è morto sul colpo.

Descritto da tutti come un uomo buono e solare, sempre pronto ad aiutare gli altri e disponibile con l’intera comunità, era infermiere e soccorritore del 118. I suoi colleghi, però, questo pomeriggio, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Quando sono giunti sul luogo dell’incidente per il 46enne non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Riccia che stanno svolgendo le indagini del caso. Non è stato, invece, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che in un primo momento erano stati allertati.

Donato lascia la moglie e due figli e una comunità sconvolta per la sua prematura dipartita. Scosso anche il sindaco di Riccia, Pietro Testa, amico dell’uomo. La camera ardente è stata allestita presso il cimitero del paese. Un momento particolarmente difficile per l’intera comunità, già duramente colpita dall’emergenza Covid.

Foto archivio