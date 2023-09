Travolta sulle strisce pedonali, muore 68enne molisana

L’incidente nel milanese, a perdere la vita Maria Vincenza Simone: i funerali in Molise

Un altro pedone travolto e ucciso. L’ultimo nome a finire in questa tragica lista è quello di Maria Vincenza Simone, nata il 15 aprile di 68 anni fa a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, e residente a Vermezzo con Zelo, a una trentina di chilometri dal centro di Milano. L’impatto fatale è avvenuto vicino casa sua, lungo la provinciale 30 nella giornata di ieri, sabato 23 settembre: lì, stando a una prima ricostruzione ancora da confermare, la donna avrebbe attraversato sulle strisce per raggiungere la fermata dell’autobus dall’altro lato della strada. Proprio in quel momento stava arrivando la Fiat Punto guidata da L.R., 32 anni, agricoltore incensurato, che stava percorrendo la 30 in direzione Rosate: Maria Vincenza è stata investita e scaraventata sull’asfalto.

L’automobilista si è subito fermato. E pochi secondi dopo è arrivato il conducente di un’altra auto, che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco alla sessantottenne per cercare di rianimarla. Ci hanno provato anche i sanitari di Areu, senza esito. Sulla provinciale 30 sono arrivati anche i carabinieri delle stazioni di Rosate e Binasco per effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente e accertare la dinamica dell’accaduto: il trentaduenne L.S. è stato indagato per omicidio stradale; i militari stanno aspettando l’esito dell’esame sull’assunzione di alcol, anche se i pre-test avrebbero già dato esito negativo.

I funerali si terranno nella Chiesa madre di San Giuliano di Puglia, ma la data non è stata ancora stabilita.