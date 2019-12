Travolta da un’auto, San Giuliano del Sannio si ferma per Nicoletta

Il sindaco Codagnone ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali della 35enne

San Giuliano del Sannio si ferma per Nicoletta Valente, la 35enne che ha perso la vita falciata per strada. Il sindaco Angelo Codagnone ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in concomitanza con i funerali di Nicoletta che avranno luogo alle 15.30. Una comunità distrutta quella del paese molisano che oggi si stringerà nell’ultimo saluto a quella ragazza di appena 35 anni strappata alla morte da un destino crudele. La ragazza è deceduta dopo essere stata investita da un’auto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. La ragazza, dopo il tragico incidente è stata trasportata immediatamente al Cardarelli ma le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche. La notte scorsa il suo cuore ha cessato di battere. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, si è svolto l’esame autoptico (i risultati saranno pronti tra 90 giorni). Sempre nella giornata di ieri il ragazzo (che si è presentato in questura il 26 dicembre accompagnato dal suo avvocato) adesso accusato di omicidio stradale, è stato ascoltato dagli inquirenti.