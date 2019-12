Travolta da un’auto, restano critiche le condizioni della 35enne

I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza: il conducente, che non si è fermato, potrebbe essere identificato a breve

Restano critiche le condizioni della 35enne ricoverata all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo esser stata investita, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, lungo il corso di Vinchiaturo. Un’automobile, che probabilmente sfrecciava a tutta velocità, lungo la strada principale del centro l’ha presa in pieno. La ragazza, che pare stesse raggiungendo l’auto di alcuni amici, è stata sbalzata per alcuni metri. Il conducente dell’auto non si è fermato e ha tirato dritto. Le immagini della video sorveglianza adesso sono al vaglio degli uomini dell’Arma che stanno svolgendo le indagini e potrebbero presto identificare l’auto e il conducente. Lungo la strada infatti ci sono una decina di telecamere e, come anticipato, gli inquirenti stanno analizzando i video dell’impianto.