Travolta a Vinchiaturo, non ce l’ha fatta Nicoletta Valente

REDAZIONE

Il cuore di Nicoletta Valente, la 35enne investita nella notte tra Natale e Santo Stefano ha cessato di battere durante le prime ore di quest’oggi, venerdì 27 dicembre. Troppo gravi le ferite riportate dopo essere stata investita, a Vinchiaturo, da una vettura poi sfrecciata via a tutta velocità con il conducente che, invece di allertare i soccorsi, si è dileguato (si è poi presentato alle forze dell’ordine nel pomeriggio di giovedì 27 dicembre). La 35enne era arrivata all’ospedale Cardarelli in condizioni critiche. Ora si aggrava anche la posizione dell’uomo che l’ha investita. L’accusa per lui passa da lesioni a omicidio stradale.