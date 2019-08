«Abito su viale XXIV Maggio tra le traverse via Maranelli e via Longano a Campobasso e scrivo per segnalare la situazione del manto stradale che è ridotto ad un “percorso di guerra” e alla situazione di un’aiuola in totale stato di abbandono, altamente pericolosa anche per le auto che vi transitano vicino dal momento che sui bordi, non essendo più definiti, si rischia di salirci con l’auto».