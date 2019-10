Traversa via D’Amato, la soddisfazione dei residenti dopo la bonifica

Grande la soddisfazione dei residenti nell’area della traversa di Via Luigi D’Amato a Campobasso i quali hanno, finalmente, visto bonificata l’area “incriminata”. Infatti, come segnalato in data 20 ottobre scorso da “Il Quotidiano del Molise” la zona era invasa da erbacce, immondizie e deiezioni animali.

Ma il compiacimento per tanta efficienza è un sentimento comune a tutti i campobassani, che hanno potuto constatare l’impegno dell’assessore Cretella e della SEA, intervenuta nel sito.

L’Amministrazione Comunale, in meno di 24 ore dall’articolo, ha quindi provveduto a restituire decoro alla centralissima via, sanando una pluriennale situazione, comunque, ereditata dal passato.

Nell’apprezzare tale solerzia si auspica, però, che con la stessa rapidità si provveda anche a definire la questione legata alla “proprietà” (che risulta essere pubblica), procedendo, una volta per tutte, alla bitumazione di quei pochi metri di strada.