Traversa di via D’Amato, erbacce e rifiuti in pieno centro (La segnalazione)

CAMPOBASSO. «A rendere ancor più grave la situazione di abbandono in cui versa la Traversa di via D’Amato è il fatto che essa sia in pieno centro cittadino… E’, inoltre, percorsa da decine di persone ogni giorno e perciò meritevole di maggior attenzione!».

Appare, quindi, fondato ed inconfutabile il disappunto (ma potremmo anche chiamarla protesta) dei residenti che da anni lamentano lo stato di degrado del breve tratto stradale, prevalentemente pedonale, che collega via Luigi D’Amato all’utilizzatissimo posteggio della “buonanina” Biblioteca Albino. Esso è a servizio, tra l’altro. di tutta una serie di abitazioni e di locali privati, commerciali e/o destinati ad attività sociali e culturali.

Il fondo stradale, asfaltato a macchia di leopardo, e pertanto tendenzialmente incline al rapido disfacimento, è cronicamente compromesso. L’erba alta ne invade i lati ed è ricettacolo d’immondizie, nonché di escrementi animali, il cui lezzo (non testimoniabile mediante immagini) è maggiormente percepibile nelle giornate assolate.

Contro ogni apparenza, poi, l’area sarebbe un bene pubblico in quanto il proprietario l’ha ceduta da svariati anni al Comune, ma per pastoie burocratiche, allo stato attuale, risulta quasi “terra di nessuno”. Per quanto tale, però, è molto “apprezzata” da chi conferisce, in loco o nelle vicinanze, rifiuti e dagli animali (liberi e padronali) che la utilizzano quale “toilette”, beneficando del verde che, pur se scarso, è ben sufficiente alle loro esigenze corporali.

Malgrado tutto, comunque, la speranza è che si riesca in tempi brevi a rendere “la traversa” degna di un Capoluogo di Regione, dipanando l’intricata matassa.