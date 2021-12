Trauma cranico, trasferito fuori regione perché in Molise manca la Neurochirurgia

L‘episodio accaduto al San Timoteo di Termoli mette in luce la difficoltà nella gestione delle patologie tempo dipendenti soprattutto in tempo di Covid quando per essere visitati c’è bisogno di un tampone molecolare negativo

Quando è arrivato in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli presentava un trauma cranico che aveva bisogno di essere valutato, ed eventualmente operato, da un neurochirurgo. A patto di avere un tampone molecolare negativo al Covid.

Al momento dell’accettazione, però, l’uomo, un senza tetto di Termoli, era stato sottoposto al solo tampone rapido che era risultato negativo. Il paziente, quindi, avrebbe dovuto aspettare 6 ore che il tampone venisse processato per essere visitato.

E’ accaduto questa notte, 1 dicembre, al San Timoteo di Termoli e solleva un problema non di poco conto sulla gestione delle emergenze per le patologie tempo dipendenti in Molise.

Protagonista, suo malgrado, della vicenda è un senza tetto di Termoli che avrebbe avuto bisogno di essere visitato ed eventualmente operato da un neurochirurgo.

L’assenza di un centro specializzato nell’offerta sanitaria pubblica regionale e il non avere un tampone molecolare con esito positivo (ma solo uno rapido) hanno determinato il trasferimento fuori regione.

Alle 6 di mattina la telefonata all’ospedale di Foggia che ha preso in carico il paziente anche con il solo tampone rapido. Un episodio che mette in evidenza le criticità nella gestione delle emergenze per le patologie tempo-dipendenti come quelle neurochirurgiche che, evidentemente, non possono essere operate se il paziente non ha il responso del tampone molecolare per il quale, però, occorrono 6 ore per essere processato.

Un tempo infinito quando si tratta di patologie che possono aggravarsi con il trascorrere dei minuti e compromettere la salute dei pazienti.

L’uomo attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale di Foggia, dopo essere stato stabilizzato dagli anestesisti di Termoli e trasferito fuori regione. Un episodio che, però, mette in evidenza le difficoltà della sanità molisana tra carenza di medici e tipologie di prestazioni sanitarie che non vengono erogate negli ospedali pubblici.