“Tratturo imperfetto”. Pastori costretti a pagare per il pascolo di greggi e mandrie

“Tratturo imperfetto” è il nome calzante per il documentario/inchiesta del giornalista del Quotidiano del Molise, Lino Santillo, ideato, sceneggiato e diretto da Pierluigi Giorgio, con il montaggio di Daniele Fornillo e prodotto dal Quotidano del Molise, a sostegno del disappunto del pastore Mario Borraro in merito all’ingiusto aumento di ben 12 volte (oltre ad una spropositata cauzione) la quota annuale dell’affitto dell’uso pastorale dei tratturi. Nonostante una parte migliore se la siano accaparrata i contadini frontisti ed ai pastori siano rimasti tracciati spesso fangosi e con erba non eccelsa, soffocata ed invasa da sterpaglie spinose! Senza tenere conto che le pecore puliscono l’area meglio di qualsiasi costosa opera con decespugliatori. Questo è il trailer e il link del documentario che a breve verrà presentato dal Quotidiano del Molise. A presto!