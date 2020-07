“Tratturo imperfetto”, il documentario/denuncia con migliaia di visualizzazioni

Storie d’entusiasmo, amarezza e “Amistad”

di Pierluigi Giorgio

“ Carmela, la Vita è un regalo PREZIOSISSIMO che qualcuno ti ha portato un bel giorno in cui eri molto indaffarata e men che mai ti aspettavi visite… E’ un regalo irraggiungibile, che sognavi da sempre e non osavi neanche lontanamente sperare di poter avere… Sei mia moglie, sei la madre di Pietro e sei unica al mondo.

Sto sprecando tempo pensando di emigrare? O sto sprecando tempo pensando di ricominciare con la fattoria tutto daccapo, in Italia?… Penso spesso a tutto ciò che ci è successo in Italia in questi lunghi anni; penso a ciò che almeno in parte, potrebbe capitarci. E penso anche a cose peggiori che potrebbero accadere qui: cose tipiche dell’Italia di oggi e di sempre; e anche a cose nuove del mondo moderno verso cui stiamo andando inesorabilmente.

E penso a ciò che invece potrebbe essere un avita vissuta in un posto in cui si dice che la gente non corre mai, come invece sono costretti afare gli Europei che sono stressati da mille problemi.

Un posto dove esiste lo Stato. Un posto dove avremmo un grande valore per la società, semplicemente essendo ciò che siamo e ci piace essere.

Aiutami a capire! Ti voglio bene. Mario. “

Amabile e struggente nel contempo, questa simbolica lettera, quale riflessione del momento, che Mario rivolge alla moglie Carmela… Mario Borraro, l’istruttore di deltaplano in America, il bancario in Italia che lascia tutto per un gregge di pecore e armato d’entusiasmo e speranze, opta per una vita più consona al suo animo, incontra l’operosa Carmela così affine ai suoi desideri e le sue scelte con cui ristrutturare una casa a bordo di un tratturo fra Torella e Castropignano e farlo rivivere fra erba, sole e vento, ove non c’è spazio per TV -scatola colma di poche verità e tante insulse sciocchezze- preferendo il belato, il muggito, l’abbaiare dei cani, l’odore pungente, accattivante del pecorino, quello più dolce del caciocavallo, i grilli della notte e l’allodola del mattino, la luna e le stupefacenti aurore con il Matese in fronte; che generano un ragazzo ingambissima, molto più adulto della sua giovane età, quale Pietro è e sarà, perpetrante entusiasta -oltre gli studi- dell’attività genitoriale: “Se dovessero levarmi questo mio mondo, mi sentirei inutile. E’ la mia vita, nessuna me la può togliere! E’ necessario tirarsi sopra le maniche e si va avanti. Ciò che faccio, mi riempie di gioia…”

Speranze: il Molise. Un Molise che all’improvviso li tradisce con assurde richieste, inique “gabelle”: l’aumento dell’affitto dei pascoli tratturali di ben 12 volte la cifra pagata sinora per utilizzo dei tratturi in quanto erba per le pecore, più l’aggiunta -il colpo di grazia a quei nuovi costi- di due annualità anticipate: da 180 euro a 28 volte di più per un assurdo totale di 5200 euro! E poi quale erba gli riservano di un tratturo nato per i pastori? Sterpaglie, fango, argilla, spine, ginestrai di un tracciato ridotto, soffocato rispetto agli ancestrali, storici 111 metri di larghezza, le cui parti migliori, floride, restano in concessione ai contadini che ne hanno fatto richiesta. Un invito, una spinta ad abbandonare tutto ed andarsene invece di sollecitare anche i giovani -che emigrano o trascorrono un tempo sospeso, spento tra un bar e l’altro- a seguire l’esempio di Mario? A produrre ottimi formaggi -stimati ormai ovunque- come quelli della famiglia di Mario? A mantenere, grazie alle pecore, i tratturi puliti e non invasi dalla vegetazione, invito per gli escursionisti non solo locali, ma nazionali e non solo, a percorrerli per giorni usufruendo di paesaggi e storia insolita, di ospitalità, cibo genuino, semplicità, spontaneità, disponibilità, tradizione, cultura…

Come non rispondere all’appello che il fraterno amico pone avendo lui vergato una lettera di composto disappunto di ben sei, sette pagine da inviare a chi di dovere? Offrirgli il mio mestiere! Un video che colpisca nel segno e basandosi su fatti inoppugnabili, sia più diretto di tante parole (che nessuno legge sino in fondo e a cui nessuno -come è prassi nota, ha risposto), unito al mio di disappunto questa volta che tanto ho amato ed amo i tratturi del Molise sin da tempi “insospetti”: percorsi che potrebbero essere oro per una seria offerta turistica, se solo recuperati adeguatamente insieme alle strutture in sito, non senza necessariamente aver educato il molisano non all’improvvisazione, ma alla ricezione e all’accoglienza semplice ma impeccabilmente professionale.

Da qui l’idea del video “Tratturo Imperfetto” (clicca QUI per vedere il documentario) proposto al giornalista Lino Santillo, immediatamente pronto, entusiasta e conscio dell’importanza di un intervento/inchiesta sull’argomento che desse voce agli “umili”, in difesa delle ragioni e mettesse in luce -in modo consapevole o meno- un vero e proprio “sopruso”. Il montaggio è affidato al valente Daniele Fornillo della “Monolite Produzione” di Casacalenda. Documentario che è stato onorato da migliaia e migliaia tra visualizzazioni, condivisioni, consensi e gradimenti. I “denigratori” probabilmente bofonchiano, ma continuano a tacere!

Ma andiamo ai fatti: “Gli aumenti delle tariffe per le concessioni tratturali sono forse stati valuti da un geometra, da un ingegnere, da un architetto e non da un agrotecnico, da un agronomo, da un perito agrario, visto che questo pugno di boscaglia, paludi, sterpaglie, strisce di terra lasciate ai pastori, hanno secondo loro, il medesimo valore dei migliori terreni tratturali per la fienagione o la coltivazione dei frontisti, dei contadini….” ci informa perplesso Mario Borraro.

“Aumento richiesto dal Ministero del Tesoro quale adeguamento delle vecchie tariffe, che riscuoterà l’ Ufficio Tratturi dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise… Oggi come oggi ritengo sia inadeguato richiederci cifre impensabili per passaggio ed uso d’erba per un pugno esiguo di pecore. Aveva un senso nel passato quando gli ovini erano migliaia e migliaia di milioni in transumanza o in posta! Chi potrà permettersi di pagare queste cifre? I pochi pastori, allevatori -dieci, venti famiglie ancora sul tratturo- prima o poi molleranno. E l’erba ora rasa dalle bocche delle pecore, invaderà anche i tratti non invasi. Non ci troveremo spero a constatare che accadrà mica come in Abruzzo dove si parla della mafia dei pascoli? E riferisco qualcosa di noto, non eversivo.”

Sono indignato!… Rifletto un po’ sfiduciato ma mai domo: è dall’86, antesignano pratico e reale con i miei 250 chilometri di tratturi in 14 giorni in solitaria a piedi e poi per primo in transumanza con i Colantuono, che pungolo (non solo con articoli, documentari e presenza in trasmissioni nazionali) chi di dovere per il ripristino dei tratturi offrendo serie proposte. Cosa è accaduto da allora a parte i 129 milioni di euro approvati dal Governo per il recupero e valorizzazione tratturale e l’incentivazione e potenziamento dell’offerta turistica? Resteranno sospesi senza utilizzo o già è iniziata la rincorsa dell’accaparramento da parte di alcuni Comuni -senza ancora manco un’idea di filiera turistica- per scopi che non hanno nulla a che vedere con le lunghe autostrade d’erba?

Dal 1986, anno della mio “trekking provocatorio”, vi furono convegni, incontri, cartelli segnaletici costosi ma insignificanti, feste e conferenze sulla transumanza, tutti culminanti in grandi abbuffate, ma questi signori parolai e questi signori politici, io non li ho mai visti una volta soltanto dietro il culo delle vacche e delle pecore, sudando per chilometri (e dimagrendo)! L’unico modo -condividendo un’esperienza sul campo- per rendersi conto sul serio delle condizioni dei nostri tratturi e della fatica del vivere di tanti pastori. Forse solo così si sarebbero passati una mano sulla coscienza opponendosi alla richiesta assurda di tali aumenti… Non avrebbero mai firmato quelle carte insulse! Forse…

Mario Borraro e la sua famiglia non hanno portato all’attenzione il problema solo per il proprio tornaconto, ma anche per tutte le altre famiglie di allevatori che sinora non hanno proferito parola, men che meno i sostenitori a chiacchiere. E visto che si parla di pecore, forse riferendomi in generale, il vero gregge è proprio quello molisano che non si ribella per ignavia o magari non ha convenienza perché tacendo e non smuovendo troppo le carte si potrebbe sempre ottenere “quel posticino sicuro”. Magari borbotta quel tanto- ma poi torna a pensare: “Lassam’ stà u’ munn cumm’ z’ trova!”…

E il mio rapporto con i Borraro? Iniziò un bel po’ di anni fa, quando proposi un documentario a Geo&geo, la nota trasmissione di Rai-Tre, sui tratturi molisani: andai a conoscerli per le riprese e ne apprezzai, la laboriosità, il sacrificio, l’onestà, la generosità, l’umiltà, l’accoglienza, la sincerità, la genuinità, la malinconia per sostegno, solidarietà mancata da parte di chi dovrebbe esser felice e apprezzare la presenza nella propria terra di una famiglia che onora la tradizione pastorale elargendo anche ottimi prodotti. Ma ciò che loro offrono di più al di sopra di tutto, è il sorriso che ti accoglie! “Amistad” è il termine spagnolo per definire un’amicizia profonda, affettuosa, empatica che ci unisce. Vi è una famiglia che ci viene assegnata dal destino e poi vi sono dei parenti che uno sceglie ed io già da diverso tempo ho scelto e sono stato scelto dalla famiglia Borraro. Se dovessi definire con un solo termine, una sola parola Mario, Carmela e Pietro, la famiglia Borraro è un ABBRACCIO!