Tratturi, «129 milioni dal Cis Molise per lo sviluppo del turismo “lento”»

In un incontro a Campodipietra (Comune capofila del progetto) i rappresentanti degli studi professionali incaricati hanno illustrato la progettazione esecutiva agli amministratori e ai tecnici dei 59 Enti coinvolti per arrivare, entro il 2025, ad iniziare la realizzazione degli interventi necessari

«Dopo che avremo la progettazione esecutiva, saranno bandite le gare per l’esecuzione dei lavori previsti, ovvero il ripristino dei tratturi per destinarli al turismo lento e il potenziamento dell’attività ricettiva nei borghi». Lo ha annunciato il sindaco di Campodipietra (Comune capofila del progetto), Giuseppe Notartomaso, intervenendo all’incontro sullo “Sviluppo turistico lungo i tratturi – Recupero e valorizzazione del percorso tratturale; incentivazione e potenziamento dell’offerta turistica” relativo al Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo) Molise che si è tenuto in un centro sportivo del paese con i rappresentanti degli studi professionali incaricati della progettazione (Technital, Cooprogetti, Mate, Studiosilva, Stefano Boeri Architetti, Architetto Luigi Valente, Geoprove e Nostoi), gli amministratori, i tecnici dei 59 Enti coinvolti; la Regione Molise con il presidente, Francesco Roberti, gli l’assessori Gianluca Cefaratti e Michele Iorio; la Provincia di Campobasso con il presidente facente funzioni, Orazio Civetta; l’Università degli Studi del Molise rappresentata dalla professoressa, Letizia Bindi, e il Consorzio che permetterà di arrivare, entro il 2025, alla conclusione della fase di progettazione esecutiva cui seguirà l’avvio della realizzazione degli interventi.

«Questo consorzio – ha aggiunto il sindaco Notatomaso – dovrà dotarsi di un marchio d’area territoriale che metta insieme i Comuni e le aziende, non solo turistiche, ma anche quelle dei prodotti tipici e dell’artigianato locali per costruire una piattaforma sulla quale collocarli e affacciarsi sui mercati turistici ed enogastronomici internazionali. Abbiamo già pensato di contattare i molisani nel mondo, i quali sono organizzati in varie associazioni, e poi ci rivolgeremo anche ad altre realtà».

L’incontro di oggi, martedì 12 settembre, segue quello dello scorso 7 agosto in cui, nel Municipio di Campodipietra fu apposta la firma sul contratto per la progettazione esecutiva con un intervento complessivo di 129 milioni di euro al fine di recuperare, tutelare e valorizzare i percorsi tratturali del Molise e le manifestazioni ad essi legate (come la transumanza e i cammini). Saranno anche previste iniziative in grado di promuovere lo sviluppo turistico del territorio attraverso il recupero storico-culturale ed artistico dei Borghi interessati dai percorsi tratturali.

Più in particolare, si punterà a valorizzare i percorsi, i cammini e gli itinerari storici-archeologici e garantire la fruibilità e la percorribilità in sicurezza dei percorsi, con particolare attenzione alle persone con disabilità; recuperare i valori, le memorie e i sapori locali, valorizzando i beni culturali nascosti e dimenticati, promuovendo, attraverso una crescita sostenibile, la bio-agricoltura ed esaltando le risorse ambientali ed enogastronomiche e a creare una rete turistica riconoscibile ed attrattiva che, attraverso il filo conduttore rappresentato dai tratturi, colleghi e metta a sistema le peculiarità e le caratteristiche dei borghi coinvolti. Tutto questo confluirà in un unico circuito turistico per ciclo, trekking ed equiturismo con aree attrezzate sui tre tratturi che attraversano il Molise (Campodipietra si trova lungo quello che da Castel di Sangro conduceva a Lucera) realizzando un cammino sul modello di Santiago de Compostela, con strutture ricettive lungo il percorso, luoghi attrezzati ed eventi per fare tappa sulle antiche vie della transumanza. (adimo)