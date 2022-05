Trattori sicuri, Aida Romagnuolo: “Arriva l’ok per far stanziare contributi”

È stato approvato a maggioranza, a palazzo D’Aimmo, l’ordine del giorno collegato al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2022-2024 che prevede lo stanziamento di contributi per l’acquisto di nuovi trattori. Una richiesta avanzata e fortemente voluta dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo. “La misura è destinata agli agricoltori molisani, affinchè possano dotarsi di mezzi sicuri e a norma, che abbiano una cabina per proteggere gli operatori da eventuali ribaltamenti e dai rischi derivanti dalle attività di trattamento delle vegetazioni con sostanze chimiche.

“Il Molise è una regione a forte vocazione agricola – ha sottolineato la consigliera Romagnuolo – purtroppo, però, negli anni, la cronaca ci ha raccontato di gravi e tragici incidenti sui campi. Diversi agricoltori infatti, hanno perso la vita e, forse, questo si sarebbe potuto evitare se avessero avuto trattori sicuri, mezzi innovativi. Il comparto è tuttavia in piena crisi e dare un contributo sostanziale per l’acquisto di nuovi mezzi è importante e doveroso”.