Trattore si ribalta nei campi, morto il conducente incastrato sotto il mezzo

Purtroppo ciò che già nel pomeriggio di oggi si temeva è accaduto. L’ultraottantenne Ernesto Donatone è stato estratto privo di vita dal trattore che lo aveva schiacciato dopo essere precipitato in una scarpata nei campi di contrada Quercia Piana nelle campagne di Trivento.

A lungo i Vigili del fuoco di Campobasso hanno dovuto operare per disincagliare il mezzo agricolo che si era ribaltato in una zona particolarmente impervia. Ernesto Donatone era un uomo che aveva dedicato la sua vita al lavoro nei campi e proprio quel lavoro gli ha chiesto un tributo mortale. Dolorose le operazioni di recupero del corpo e straziante il dolore dei familiari. Addolorato il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, che ha seguito in prima persona l’intervento dei soccorritori. Un’altra disgrazia, una ennesima morte sul posto del lavoro.

Questo triste episodio è comunque oggetto d’indagine da parte dei Carabinieri della locale Stazione di Trivento e della Compagni di Bojano.