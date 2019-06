Trattore si ribalta in contrada Calvario, muore un uomo

Ultim’Ora. Ore 19.40. Incidente agricolo nei campi a Campobasso. In contrado Calvario un trattore si è ribaltato, per cause che sono attualmente in corso di accertamento da parte degli inquirenti, casuando la morte di un uomo. Immediato l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’incidente mortale, nei pressi del B&B “La Cascina di Jo” anche Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

Seguono aggiornamenti

FOTO ARCHIVIO