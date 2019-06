ULTIM’ORA

Incidente pochi minuti fa (ore 11.45) nei campi a Pietrabbondante. Un trattore guidato da un 46enne intento a lavorare la terra si è ribaltato per cause ancora da accertare. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe miracolosamente illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti per recuperare il mezzo agricolo.