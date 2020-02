CASTROPIGNANO. Un trattore è andato in fiamme, per cause ancora da accertare, in una contrada di Castropignano questa mattina, mercoledì 26 febbraio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso che ha domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il mezzo è andato completamente distrutto nonostante l’intervento dei Vigili ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.