Tratto di strada pericoloso e scarsamente illuminato, l’appello dei cittadini

L’area nei pressi del Bar Europa a Campobasso troppo spesso teatro di gravi incidenti

Un tratto di strada scarsamente illuminato e teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni. L’ultimo dei quali con conseguenze molto serie per il pedone investito. Lo scorso, venerdì, 4 marzo, un uomo è stato travolto da un’auto nel tentativo di attraversare la strada in via San Giovanni in Golfo a Campobasso, nei pressi del Bar Europa. Le cause, ovviamente, sono ancora in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, ma alla base ci sarebbe sempre una scarsa visibilità in un tratto di strada molto pericoloso, trafficato e in cui gli attraversamenti pedonali sono frequenti.

I cittadini della zona hanno lamentato spesso l’assenza di un’adeguata illuminazione che consenta di percorrere la strada in assoluta sicurezza. E’ vero anche che gli automobilisti spesso e volentieri sono indisciplinati, ma una maggiore illuminazione consentirebbe certamente di evitare gravi incidenti. E scongiurare tragedie che, fortunatamente, sino a questo momento non ci sono state. Importante, però, sarebbe intervenire subito e non, come accade spesso, a disgrazia avvenuta. Per questo i frequentatori della zona hanno lanciato, attraverso le nostre colonne, un nuovo, accorato, appello all’amministrazione comunale di Campobasso affinché possa intervenire quanto prima per mettere in sicurezza l’area da un punto di vista della pubblica illuminazione.