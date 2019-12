Tratta Roma-Campobasso, ennesima odissea per i pendolari

Da questa mattina hanno percorso solo pochi chilometri e poi il treno si è fermato

Ci è giunta in redazione la segnalazione di un nostro lettore che questa mattina (domenica 22 dicembre) dalla Capitale, è salito sul treno per raggiungere Campobasso in vista delle festività natalizie. Lo studente sarebbe dovuto partire alle 9.07 dalla stazione Termini per arrivare a Campobasso alle 12.22.

Il treno, invece, si è fermato dopo aver percorso solo pochi chilometri (la causa dello stop sarebbe da attribuire alle pessime condizioni meteo che hanno contraddistinto le ultime ore sia nel Lazio che in Molise). Dunque ennesima odissea per i tanti pendolari che questa mattina avevano ben pensato di salire sul treno per raggiungere il capoluogo molisano.