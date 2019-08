Tratta ferroviaria Campobasso-Termoli

Incontro tra sindaci ed amministratori per la riapertura del servizio

A Larino, nel pomeriggio di ieri, si sono ritrovati i sindaci e i rappresentanti di diverse amministrazioni comunali della provincia di Campobasso per discutere della riapertura del servizio della tratta ferroviaria che collega Campobasso a Termoli. Presente all’incontro anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che accettando l’invito degli organizzatori della riunione ha potuto confrontarsi sul tema in programma direttamente con gli amministratori degli altri comuni interessati alla riapertura della tratta ferroviaria tra il capoluogo e la costa molisana.

«Per fare un ragionamento sulla riapertura di questa tratta – ha dichiarato il sindaco Gravina – dobbiamo ricordare che prima della chiusura del servizio, per arrivare da Campobasso a Termoli ci volevano circa 2 ore e 40, con il risultato, tra l’altro, che non c’era utenza tale da ripagare i costi.

Pur comprendendo che si tratta di servizi ai cittadini che vanno valutati secondo dei parametri non solo economici, la vera discussione va aperta sull’ammodernamento della rete e soprattutto sulla sua elettrificazione. Porre questi temi sul tavolo e confrontarsi con la Regione in modo organico a livello di amministrazioni territoriali, può essere un punto di partenza per affrontare il problema in modo concreto e propositivo» ha spiegato Gravina. I partecipanti al tavolo si sono lasciati con l’impegno di incontrarsi nuovamente in tempi brevi.