Trasporto urbano, presto autobus nuovi di zecca. La Seac: nessun licenziamento all’orizzonte

Si è tenuto oggi, giovedì 14 settembre in Prefettura, l’incontro inerente la continuità del servizio del trasporto urbano nella città di Campobasso fortemente compromesso dalle condizioni degli autobus impiegati nel servizio, la maggior parte dei quali datati se non ‘vecchi’.

Nell’incontro precedente la Regione Molise rappresentata dall’assessore Gianluca Cefaratti e il Comune di Campobasso rappresentato dall’assessore Simone Cretella si erano impegnati, su richiesta dei sindacati, a trovare le risorse necessarie per l’acquisto di nuovi autobus. Oggi, grazie alla volontà politica delle Parti si è trovato un accordo che metterà in condizione il Comune di Campobasso di acquistare o noleggiare nuove macchine al fine di continuare a garantire il servizio del trasporto urbano in attesa di soluzioni definitive che prevedono tempi più lunghi per la propria realizzazione quali l’aggiudicazione della gara d’appalto e la fornitura di nuovi autobus con fondi del PNRR.

Su sollecitazione della Filt Cgil, inoltre, l’azienda Seac si è impegnata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali anche per quanto riguarda i 4 lavoratori assunti a tempo determinato se la dotazione degli autobus avverrà prima della scadenza del termine dei contratti e comunque a riassumerli nel caso questa dovesse intervenire dopo.

La Filt Cgil Molise, nel ringraziare i rappresentanti delle Istituzioni presenti e la Seac per la sensibilità con cui hanno affrontato la questione, dichiara di essere soddisfatta delle soluzioni raggiunte.

Un grazie particolare – scrive Lucia Merlo – va al prefetto di Campobasso che ha saputo essere punto di riferimento autorevole per la ricomposizione delle questioni poste in essere.