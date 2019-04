Trasporto su gomma: è allarme tagli, mancano 300 milioni di euro

Così sull’argomento Davide Caparini, assessore al Bilancio della Lombardia e coordinatore degli assessori al Bilancio della Conferenza delle Regioni, evidenziando che «si tratta di un effettivo taglio al trasferimento regionale» e che «occorre trovare una soluzione condivisa.» «E’ chiaro che quella spesa è congelata.

Banalmente, a dicembre non c’è più il trasporto pubblico locale in questo Paese, tutti i mezzi sono nei depositi, perché non si pagano autisti, benzina e manutenzione. Questo perché non ci sono i soldi. Bisogna trovare quei 300 milioni, serve una manovra aggiuntiva – conclude Caparini – Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti sconta già la riduzione (58 milioni) per fronteggiare i maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017, oltre alla riduzione di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con il dl 50/2017». Un taglio che per il Molise significherebbe 2 milioni di euro in meno e che, con molta probabilità, graverebbe soprattutto sui pendolari e sugli studenti che ogni giorno si recano sul posto di lavoro o pressi gli istituti scolastici sparsi nella regione.