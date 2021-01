Trasporto studenti, la Seac chiarisce: “Nessun assembramento sui nostri autobus”

“In riferimento all’articolo apparso oggi sulla vs. testata riguardante il servizio di trasporto scolastico, – ha scritto in una nota la Seac – corre l’obbligo di precisare quanto segue: riferendovi al trasporto studenti dal Terminal al Liceo scientifico e guardando la foto pubblicata, senza ombra di dubbio affermiamo che quella situazione non si è verificata su una nostra navetta per il Liceo Scientifico. Inoltre oggi al Terminal per lo Scientifico erano presenti non più di 10 studenti per i 3 autobus a disposiziopne. All’uopo comunichiamo che il ns. servizio è stato predisposto con n° 3 autobus che partono contemporaneamente dal Terminal per lo Scientifico e per evitare assembramenti abbiamo incaricato personale di sorveglianza della soc. Aquila. Questa situazione è valida anche per il Liceo Classsico e scuole vicinali. Nessun problema per gli studenti delle scuole medie. Chiediamo pertanto che sia pubblicato questo nostro comunicato per evitare conseguenze diverse.”