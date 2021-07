Trasporto scolastico per disabili, possibile fare domanda

CAMPOBASSO. E’ possibile presentare domanda per accedere al Servizio di trasporto scolastico per diversamente abili, relativo all’anno 2021/2022.

Il Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Campobasso ha reso noto l’Avviso, rivolto agli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado, ai sensi delle Legge 104/92. Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento posti ed è possibile accedere a tutta la modulistica o ottenere maggiori informazioni ai seguenti recapiti: Telefono: +39 0874 405 576 _ E-mail: raffaela.rosa@comune.campobasso.it .

QUI IL MODULO