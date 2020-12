Trasporto scolastico, la proposta del Pd: “Utilizziamo mezzi privati già disponibili”

Una proposta ben precisa: utilizzare i mezzi privati già disponibili. E un monito all’amministrazione: pensiamo ad un tavolo di confronto perchè il problema non sono le scuole bensì l’organizzazione sul trasporto scolastico. Pd e La Sinistra per Campobasso, in conferenza stampa al terminal bus con i consiglieri Trivisonno, Salvatore e Battista, rilanciano un’idea (sulla quale ha lavorato anche l’ex assessora Chierchia) che sarà portata anche nel prossimo consiglio comunale “Abbiamo scelto il Terminal – apre il capogruppo dem Trivisonno – per porre l’attenzione su quanti mezzi non sono utilizzati e che risulterebbero preziosi in una fase di emergenza come questa. Noi diciamo: utilizziamoli per il trasporto scolastico. Porre l’attenzione su questo tema è un dovere anche del sindaco e della giunta”.

“Con costi minimi – aggiunge Antonio Battista – c’è la possibilità di utilizzare il parco mezzi attuale già disponibile. Un elemento critico è il trasporto: andremo a sollecitare il comune di Campobasso affinchè non resti fermo ma parte attiva di una soluzione decisa”. “La questione trasporti era stata sollevata già durante l’estate – puntualizza la consigliera Salvatore – le nostre proposte erano lì già da alcuni mesi. Circa 5mila studenti frequentano le scuole superiori, un movimento quotidiano importante che richiede un ausilio di mezzi superiore. I soldi ci sono, aspettiamo un intervento deciso”.

I dem tornano alla carica anche sul mercato coperto: un no deciso alla chiusura e allo spostamento degli operatori al Cep. Dopo l’incontro con gli esercenti, chiedono all’imministrazione di trovare una soluzione provvisoria nel quartiere per non far morire le attività. “Organizziamo un’altra area temporanea – ha concluso Battista – fermo restando che non ci si può appellare alla mancanza di risorse. Si tratta di stanziare una piccola cifra per sostenere gli esercenti e non costringerli a trasferirsi come nulla fosse”. Le.Lo.