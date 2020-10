Trasporto scolastico, il comune potenzia il servizio con un bus aggiuntivo. “In linea con gli ultimi Dpcm per limitare i contatti”

L’amministrazione comunale di Campobasso ha deciso di potenziare il servizio di trasporto scolastico, intervenendo con la messa a disposizione di un ulteriore bus che consentirà di organizzare meglio gli spostamenti degli alunni. Alla luce degli ultimi Dpcm – che impongono la riduzione capillare dei contatti ravvicinati – il comune si era trovato in difficoltà, incapace di rispondere alle richieste anche in virtù dell’attuale allocazione degli edifici scolastici. Con i percorsi cambiati, e con un affollamento sempre più preoccupante, non era possibile gestire la situazione.

Per il momento – secondo quanto stabilito dalla determina – il nuovo bus da 23 posti interesserà in particolare gli alunni di via Berlinguer e via Gorizia. Il mezzo resterà attivo (salvo rinnovi da non escludere) fino al prossimo trentuno dicembre, favorendo un trasporto più efficace secondo le disposizioni ultime emanate dal governo.

Sul tema si erano fatti sentire, nelle ultime concitate settimane, i genitori degli alunni. La loro preoccupazione è stata raccolta anche da diversi consiglieri di opposizione a Palazzo San Giorgio.