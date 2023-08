Trasporto scolastico alunni con disabilità, al via le domande

Alunni diversamente abili, il Comune di Campobasso apre le domande per il trasporto scolastico. Il Comune di Campobasso, Uffici delle Politiche sociali di via Cavour n. 5, fa sapere che si possono presentare le domande per il servizio di Trasporto scolastico per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, rivolto agli alunni diversamente abili ai sensi della Legge 104/92 – anno scolastico 2023/2024.

Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento posti. Lo sportello Servizi alla Persona di via Cavour n. 5 – Campobasso è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00. Contatti telefonici: Sportello Politiche sociali 0874.405598; Assistente sociale di riferimento 0874.405553.