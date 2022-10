Trasporto scolastico a Larino, il Pd: garantire il servizio a tutti gli studenti

Il Circolo del Partito Democratico ‘denuncia’ la mancata attivazione per gli studenti che non sono residenti nel centro urbano. “Così si rischia di avere alunni di serie A e di serie B”

“Sono passati quasi due mesi dall’inizio della scuola e ad oggi risultano ancora non attivi, per i nostri piccoli cittadini, alcuni servizi che dovrebbero essere garantiti al pari del diritto allo studio”. A portare all’attenzione pubblica il problema è il Circolo Pd di Larino che in una nota inviata alle redazioni denuncia la mancata attivazione del trasporto scolastico.

“Ci riferiamo – si legge nel comunicato – ai servizi che devono essere organizzati e gestiti dall’ente comunale il quale deve assicurare che il trasporto scolastico sia fornito, come servizio di primaria importanza, anche a tutti coloro i quali non sono residenti nel centro urbano. La frequenza scolastica non può essere semplicemente ‘facilitata’ ma deve essere ‘assicurata’ a tutti gli alunni senza creare alunni di serie A o di serie B”.

“Detto ciò il nodo della questione è la mancata copertura del servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale e, inoltre, risulta ancora inattivo il servizio di trasporto degli alunni dal plesso Novelli alla palestra per dare loro la possibilità di effettuare le attività motorie, attività che fanno parte a tutti gli effetti dell’offerta formativa. A questo punto il circolo PD di Larino chiede all’amministrazione comunale quali azioni concrete intende mettere in atto in modo che si possano eliminare tali gravi disparità di trattamento e garantire dei diritti fondamentali per i piccoli cittadini della nostra città”.