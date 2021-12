Trasporto Pubblico, slitta ancora il nuovo bando. E il comune proroga il servizio con Seac per tutto il 2022

Il nuovo bando per l’affidamento del servizio trasporto pubblico locale ha subito, negli anni, continui rinvii. Finito spesso sul taccuino dei desideri delle amministrazioni comunali, non si è mai all’atto pratico realizzato, risultando quasi un miraggio con quel senso di incompiuto ad accompagnare. Nessuna inversione di tendenza, va sottolineato subito, potrà finire in cantiere nel 2022, seppur con motivazioni diverse che spazzano via ogni dubbio.

“L’attuale situazione pandemica ed emergenziale – spiega il comune nel documento votato all’unanimità – non consente di effettuare con completezza ed efficacemente una gara per l’affidamento del servizio. Si prende atto del fatto che la legge in vigore ha sospeso le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locali consentendone il differimento fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza”.

In sostanza, la fresca proroga al 31 marzo dello stato emergenziale chiude ogni strada per il nuovo bando, che non vedrà la luce (neanche) nel 2022. Un cambiamento in corsa che ha spinto il comune capoluogo a scegliere la strada della continuità senza stravolgimento alcuno, fissando una proroga al 31 dicembre 2022 con l’attuale gestore Seac. Il fine è presto detto: garantire il servizio con effetto immediato evitando disguidi e disagi, considerando anche la possibile riduzione delle corse dovuta, appunto, alla situazione pandemica. Nessuna modifica al contratto già stipulato nel 2021, ma dovrà essere la Regione Molise – in tempi brevi – stabilire l’ammontare del “contributo chilometrico unitario a carico del gestore del Tpl”. Il sindaco ha firmato la delibera con eseguibilità immediata.