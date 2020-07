Trasporto pubblico locale, sciopero di 4 ore per il giorno 27 luglio 2020

Le Segreterie Regionali della Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Ugl Autoferro e Faisa Cisal proclamano una giornata di mobilitazione con uno sciopero di 4 ore per il giorno 27 luglio 2020 dalle ore 19.00 alle ore 23.00. La proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranviari delle aziende private operanti nella regione Molise nel rispetto delle modalità previste dagli accordi attuativi e dalle provvisorie regolamentazioni ed aggiornamenti di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000. Il personale a terra (uffici – officine) sciopererà le ultime 4 ore della prestazione lavorativa.