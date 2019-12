Trasporto pubblico locale, Primiani: «Prove tecniche di dilettantismo della Giunta regionale»

Ancora caos intorno alla proposta di legge relativa al trasporto pubblico locale a ancora una volta nell’occhio del ciclone la Giunta regionale. Che stava costruendo un bando di gara su una norma abrogata. E’ quanto sostiene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani.

«La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, – ha scritto Primiani – ha inviato al Consiglio una proposta di modifica della legge regionale n. 19 del 2000 che disciplina le procedure di affidamento dei servizi del trasporto pubblico locale.

In particolare, propongono di inserire per legge il ricorso alla procedura di gara “ristretta” in luogo di un generico rimando alle procedure di evidenza pubblica.

Al di là degli aspetti più prettamente politici che avremo modo di affrontare e dibattere nella prossima seduta di Consiglio, la cosa veramente grave e che dimostra tutta la superficialità con la quale questo esecutivo affronta i problemi del Molise, è che tale modifica la propongono ai sensi del DLgs 163 del 2006, una norma nazionale che non esiste più perché abrogata e sostituita dal nuovo codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016).

Se questi sono i presupposti – ha concluso Primiani – ho dei forti dubbi sul buon esito della gara».