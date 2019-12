Trasporto pubblico locale, iniziata la seduta in consiglio regionale (LE FOTO)

In mattinata c’è stato anche un vertice di maggioranza voluto dal presidente

Trasporto pubblico locale: ha preso il via questa mattina la seduta del consiglio regionale dedicata interamente alle procedure di indizione della gara di appalto per il servizio di Trasporto pubblico locale. Nello specifico in aula sta proseguendo l’esame della proposta di legge n. 105, d’iniziativa della Giunta regionale, concernente “Gara di appalto servizio TPL su gomma – modifiche legislative propedeutiche all’indizione della gara”. L’esame era cominciato nella scorsa seduta del 19 dicembre. Seduta poi aggiornata a oggi, domenica 22. In aula ha già illustrato il proprio punto di vista sulla vicenda la consigliera del partito democratico, Micaela Fanelli. Il presidente Toma invece ha anticipato un emendamento nel quale, in sostanza, la definizione dei lotti viene rimessa alla parte tecnica (ribadendo che la gara verrà espletata secondo le procedure di legge). A seguire i lavori del consiglio anche i rappresentanti sindacali di categoria e diversi lavoratori.

In mattinata da registrare anche una riunione di maggioranza.