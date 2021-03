Trasporto pubblico locale, arriva la nuova ordinanza. Integrate alcune corse non comprese nelle fasce di garanzia

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha firmato, nella giornata di ieri, un’ordinanza che rimodula parzialmente il programma corse del trasporto pubblico locale. Viene sostanzialmente integrato quello dello scorso primo marzo, certificando l’esigenza di integrare alcune corse non comprese nelle fasce di garanzia. “La particolarità del servizio – si legge – esige un flusso anche fuori dalle fasce indicate, seppur in forma ridotta, al fine di scongiurare rischi nella fase attuale di epidemia”.

La sostituzione dell’ordinanza di inizio marzo favorirà alcuni cambiamenti per la cittadinanza. Si riduce la programmazione ordinaria tendenzialmente entro il 50%, salvo integrazioni necessarie; restano le fasce orarie di base (5.30-8.30, 13-16 e 18-20); vengono escluse dal servizio le corse scolastiche; viene garantito senza modifiche il servizio di collegamento con i centri sanitari e nuclei industriali-commerciali produttivi; si procede con “l’integrazione delle corse anche non comprese nelle fasce di garanzia”.

Non è possibile stabilire, infine, la durata delle nuove disposizioni, legate essenzialmente alle restrizioni a ‘colori’ presenti in tutta Italia. Molise e capoluogo di regione, attualmente in zona rossa, dovranno attenersi (con Seac, gestore) a detta rimodulazione fino a quando non si ridimensionerà la fase di emergenza massima.