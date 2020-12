Trasporto pubblico, l’emergenza ‘spegne’ il nuovo bando. Altra proroga a Seac fino al dicembre 2021

Niente da fare per il nuovo bando di gara relativo al trasporto pubblico locale. Dopo una prima proroga ufficializzata lo scorso aprile, il comune di Campobasso ha deciso di scegliere nuovamente la strada della continuità rinviando ogni rivoluzione: Seac, attualmente al timone, resterà gestore per tutto il 2021, garantendo una continuità del tpl nel capoluogo che allontani disguidi. Questo a causa di una “situazione pandemica ed emergenziale – fanno sapere da Palazzo San Giorgio – che non consente di effettuare con completezza ed efficacia una nuova gara per l’affidamento del servizio”.

Tuttavia, ad incidere sarebbe stata anche la scarsa comunicazione con la Regione, già sollecitata in diverse occasioni sull’ammontare del contributo chilometrico e delle risorse complessive che debbono figurare a carico di Palazzo Vitale. Anche nell’ultima determina di Palazzo San Giorgio è ribadita “l’attesa di comunicazione ufficiale da parte di Regione Molise”, fermo restando che si proseguirà senza stravolgimenti e con lo schema di contratto utilizzato nei precedenti atti.

Importo massimo da 2,9 milioni, dunque, ma resta forte l’attenzione su un possibile minore chilometraggio dovuto all’emergenza Covid, con relativa riduzione del contributo regionale. Un contesto che impone prudenza su tutti i fronti, mentre l’amministrazione comunale dovrà rimandare ai prossimi mesi l’atteso bando votato alla discontinuità. L.L.