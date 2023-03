Trasporto pubblico, la Uil all’assessore Pallante: non facciamo politica, ma siamo al servizio dei cittadini

Arriva a distanza di qualche ore la replica della Uil Trasporti alla nota dell’assessore regionale al ramo, Quindino Pallante (QUI l’articolo) sulla querelle che oramai da giorno trova spazio sui media.

“Lasciamo la polemica sterile alla politica Regionale che è maestra in tal senso. La nostra Organizzazione è al fianco dei cittadini e dei lavoratori tutti – esordisce il Commissario straordinario UilTrasporti Molise Pietro Angileri – Non ci confondiamo con quanti si porgono a zerbino della politica facendo eco a qualsivoglia retorica pur di ottenere una tribuna nel dibattito. La Uiltrasporti–Molise non fa politica ma si occupa di politica dei trasporti ovvero quel settore strategico Regionale con il dovere di assolvere al diritto costituzionale della mobilità che questa giunta ha disatteso in tutti questi anni di mandato.

Bene fa, l’assessore, a riconoscere lo spreco di 500 mila euro di danaro pubblico che però non possono essere in alcun modo imputati alle sentenze del TAR ma a chi con molta superficialità ha redatto il bando di gara e ai quali si aggiungono i costi relativi alle spese legali che peseranno ulteriormente sulle casse regionali. Si hanno le idee confuse quando si millanta che la mera riduzione del costo kilometrico ad € 1,50 (il 40% in meno del costo attuale) possa portare benefici ai Molisani che si domandano come sarà possibile poi ottenere un servizio di mobilità degno di esser chiamato tale in un contesto dove carburanti ed inflazione sono alle stelle?

Anche il tema della sostituzione del pagamento dei lavoratori di quella che lui chiama ‘la solita ditta’ non è priva di ombre in quanto solo una percentuale di lavoratori rientrava in questo sistema creando de facto due classi di lavoratori e ci domandiamo da tempo quale sia il senso di un’azione non uniforme che ha il mero risultato di inasprire l’acredine tra gli attori della controversia. L’assessore spiegasse a noi ed ai cittadini come mai la politica Regionale latita nell’onorare le sentenze che la vedono soccombere nei confronti delle aziende di trasporto per milioni di euro e ci rendesse edotti di come possa redigere un nuovo bando di gara con tempi così stretti viste le imminenti elezioni.

A noi sembra che tali affermazioni siano da appostare solo a pura propaganda politica in campagna elettorale nel tentativo di oscurare le pesanti sconfitte legali subite. Infine se dovessimo non limitarci al solo comparto della mobilità ma estendere il giudizio a tutti i settori della politica regionale verrebbe fuori uno sfacelo epocale senza precedenti nella storia Repubblicana d’Italia. Una su tutte? la sentenza della Cassazione sui Consiglieri Regionali Supplenti; altro cataclisma che impatterà sulle casse Regionali e sulla pelle dei Molisani”.