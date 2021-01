Trasporto, Primiani: “Gli studenti molisani non meritano questo trattamento”

“Le immagini che vedete – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – mostrano in parte il rientro a scuola dei giovani molisani dal punto di vista dei trasporti pubblici. Purtroppo avevamo previsto questa situazione e nei giorni scorsi ho fatto proposte serie proprio per evitare gli assembramenti.

Ho proposto l’utilizzo di mezzi aggiuntivi e il coinvolgimento di altre categorie di lavoratori come gli autisti del noleggio con conducente. Insomma, ho chiesto di disciplinare puntualmente il settore proprio per evitare che si verificasse tutto ciò, ma dalla Regione non ho ricevuto nessuna risposta.

Ad onor del vero ci sono comuni, come ad esempio Campobasso, in cui il rientro a scuola non ha generato questi disservizi. Speriamo che quello di Termoli sia solo un caso isolato. Intanto ogni giorno monitoreremo la situazione perché se questo dovesse diventare l’ordinario sarebbe inaccettabile e vanificherebbe anche tutto il lavoro fatto dai dirigenti scolastici.”