Trasporto gratuito ai disabili, Calenda: «Prorogare il rinnovo delle tessere»

Il presidente di IV Commissione consiliare, Filomena Calenda ha inteso inviare all’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro una nota con cui chiede di prorogare il rinnovo delle tessere INVCIV relativo al trasporto pubblico urbano su gomma gratuito destinate ai diversamente abili. “Mai come ora è necessario garantire –sottolinea il Presidente Calenda – ai disabili un trasporto gratuito, considerate le criticità sanitarie, per raggiungere i servizi essenziali nelle proprie città di residenza. Ho già sentito l’assessore Niro per le vie brevi – continua il Presidente – e lo stesso ha assicurato la disponibilità a interessarsi della mobilità dei disabili. È da tempo che sostengo la necessità di rendere fruibile il trasporto e i servizi essenziali alle persone con disabilità, attuando ogni pratica possa garantire la concretezza del risultato. Sono certa- chiosa la Calenda – che la sensibilità dell’assessore Niro e del Presidente Toma fornisca gli strumenti necessari per far sì che ogni individuo non si senta emarginato dalla società in cui vive”.