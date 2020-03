Trasporto ferroviario, revocato lo sciopero del 20 marzo

Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Trasporti, Slm Fast Consal, in riferimento alla dichiarazione di sciopero politico regionale di 8 ore per il giorno 20 marzo 2020 di cui alla nota trasmessa a mezzo pec lo scorso 24 febbraio agli stessi destinatari, comunicano la revoca dello sciopero principalmente in considerazione della nota emergenza sanitaria che sta interessando l’intero territorio nazionale e che ha indotto il Governo a varare con il Dpcm dello scorso 4 marzo, misure rilevanti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. Inoltre la revoca dell’azione di sciopero politico è altresì motivata da alcuni impegni assunti formalmente dalla Regione Molise, attraverso l’Assessore ai trasporti dott. Vincenzo Niro, nel corso di una apposita riunione tenutasi lo scorso 5 marzo presso gli uffici regionali di Via Elena e alla quale hanno partecipato numerosi portatori di interesse.

In quella sede la Regione ha prodotto apposita documentazione (di cui si allega copia) e fornito specifiche garanzie rispetto allo sviluppo infrastrutturale del comparto ferroviario regionale e al superamento delle numerose criticità che al momento caratterizzano questo settore estremamente vitale per la mobilità collettiva e sostenibile del Molise.