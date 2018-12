Trasporto dializzati, Aida Romagnuolo: «Problema risolto»

«Sarà la Croce Azzurra di Venafro ad occuparsi gratuitamente del trasporto dei dializzati in provincia di Isernia e questo, non per pochi giorni, ma per sempre. Infatti, grazie ad un incontro che ho voluto fortemente e avuto ad Isernia con il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, persona questa che come me si è dimostrato molto sensibile al problema, abbiamo trovato la brillante soluzione ad un serio e gravoso problema che, per davvero, stava per essere fin troppo strumentalizzato. Mi sono sempre sentita una persona d’azione, una persona che preferisce i fatti alle chiacchiere e, con Scarabeo, non solo c’è stata sintonia ed immediata intesa ma, penso che abbiamo definitivamente risolto il problema trasporto dializzati in provincia di Isernia. Infatti, unitamente a Scarabeo, abbiamo immediatamente contattato Massimiliano Cicchino, il presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Venafro, che si è reso immediatamente disponile a rendere gratuitamente questo servizio per il bene primario dei pazienti».

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo capogruppo della Lega alla Regione Molise. «Il presidente Cicchino – ha continuato Romagnuolo – persona questa estremamente professionale, umana e sensibile, ci ha confermato che il trasporto avverrà gratuitamente dall’abitazione del paziente alla sede ospedaliera indicata. Abbiamo ritenuto infine opportuno – ha proseguito Romagnuolo – che lo stesso Cicchino comunicasse al Presidente della Regione dott. Toma, ai Direttori Sanitario e Amministrativo dell’Asrem e, al Direttore Sanitario dell’Ospedale di Isernia, quanto a me e al consigliere Scarabeo confermato, cosa questa già avvenuta e di cui ne possediamo una copia. Grazie quindi alla Croce Azzurra di Venafro, al suo presidente Cicchino e grazie al collega Scarabeo – ha concluso Romagnuolo – si chiude con il nuovo anno un episodio che ha sollevato fin troppe ed inutili polemiche e che rende giustizia, anche al Commissario Giustini».