Trasporto, Calenda: «Il mio voto è stato per i cittadini, spero che la maggioranza comprenda»

La consigleira Calenda prova a fare chiarezza all’indomani della batosta ricevuta dalla maggioranza di centrodestra in consiglio regionale (L’ARTICOLO QUI)

«Ho ritenuto opportuno presentare un emendamento alla Pdl sui trasporti – ha scritto la Calenda – per l’unico vero valore che merita considerazione, il bene comune.

Nella mia vita politica ho sempre sostenuto le battaglie dei cittadini e quella di oggi è stata una battaglia da vincere per il popolo molisano. Bisogna però e, credo sia opportuno specificare con dovuta dovizia, qual è il giusto significato da attribuire al mio atto politico. La mia votazione non deve essere letta come un affondo alla maggioranza di cui ne sono componente, ma come una vicinanza alla collettività. Le azioni dei rappresentanti politici sono letture che spesso vanno interpretate a seconda di chi le legge, a volte in modo più chiaro, altre meno, ma tutte dovrebbero andare nella direzione del popolo molisano. La giunta si è affidata, in buona fede, ad una società di esperti del settore, purtroppo però la società in questione non ha contezza dell’orografia del nostro territorio e non conosce i problemi dei cittadini alle prese con il servizio di trasporto extraurbano e su ferro. Ho ascoltato le esigenze dei cittadini, che non viaggiano con l’auto blu o con le automobili. Penso agli anziani, ai lavoratori e ai nostri giovani e per loro vorrei un futuro che non sia di affanno già di buon mattino per recarsi al lavoro o da un medico specialista. Spero – ha conluso – che la maggioranza comprenda, ne sono certa, la mia votazione e, tutti insieme torniamo a fare politica, quella per la quale ci siamo candidati e in quella in cui crediamo».